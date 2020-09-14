Бекшин: Наша задача не допустить никаких карантинов

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханнова. Карантин по гриппу в Алматы вводиться не будет, считает главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Почему я думаю, что всплеск будет чуть попозже — миграция уменьшилась, сейм мы максимально привьем группы риска наиболее восприимчивые и, конечно же, это нам позволит сдерживать инфекцию и от того как мы сейчас проведем с вами вакцинацию населения будет зависеть будет карантин не будет карантин и наша задача – не допустить никаких карантинов. У нас по гриппу не было карантина, мы по гриппу объявляем ограничительные мероприятия», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что количество людей, которые будут охвачены бесплатной вакцинацией от гриппа, увеличилось в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.