Сыну Храпунова отказали в предоставлении швейцарского гражданства

Алматы.14 сентября. КазТАГ — Сыну бывшего казахстанского министра Виктора Храпунова было отказано в предоставлении гражданства, так как судебные разбирательства по искам против Храпуновых еще не закончились, сообщает швейцарское издание 20 minutes.

«Государственный секретариат по делам миграции (SEM) отклонил заявление о предоставлении гражданству Ильясу Хапунову, сыну бывшего казахстанского министра Виктора Храпунова. По мнению Федерального административного суда, это невозможно из-за продолжающихся судебные разбирательств. В своем решении Федеральный административный суд (TAF) напоминает, что в Швейцарии продолжается расследование уголовного дела против семьи Храпуновых по обвинению в отмывании денег. Кроме того, в нескольких странах, в том числе в США и Англии, были поданы многочисленные иски о возврате присвоенных средств», — говорится в сообщении.

В своем решении Государственный секретариат по делам миграции (SEM) отметил, что имеются конкретные причины считать, что «финансовая и личная репутация заявителя вызывает подозрения».

Со своей стороны, Ильяс Храпунов заявил, что казахстанские власти намеренно пытаются причинить вред их семье. Федеральный административный суд признал, что такой аргумент не лишен оснований, однако, некоторые вопросы все равно остаются открытыми. Так, например, Ильяс Храпунов получил несколько миллионов долларов от матери при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает издание, заявление о получении гражданства Ильяс Храпунов подал в 2006 году. Позднее это заявление было дополнено заявлениями его детей, которые родились уже после этого. Им также было отказано в предоставлении гражданства, но они могут оспорить это решение и подать заявления в индивидуальном порядке. Ильяс Храпунов приехал учиться в Швейцарию в 1998 году в возрасте двенадцати лет. Его родители поселились в Женеве десять лет спустя. Рассмотрение его заявления о предоставлении гражданства было приостановлено в 2009 году по его просьбе, когда SEM сообщил ему, что он не соответствует требованиям из-за двух судимостей за серьезные нарушения правил дорожного движения. Рассмотрение заявления было продолжено, когда судимости были погашены.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.

7 сентября стало известно, что суд США считает, что бывший аким Алматы Виктор Храпунов и его сын Ильяс намеренно уничтожали доказательства.