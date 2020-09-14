Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Ограничительные меры ослабили для бизнеса в Казахстане, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«C учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни: салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 кв. м на одного посетителя по предварительной записи); фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции); религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, по итогам обсуждения с государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями, была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с Т80 до Т60, то есть на 25%.

«Также, было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции», — пишется в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.