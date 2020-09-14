Куат «Найман» Хамитов доставлен в полицию по подозрению в призывах к массовым беспорядкам

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Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Боец без правил Куат «Найман» Хамитов доставлен в полицию по подозрению в призывах к массовым беспорядкам, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с участием гражданина Хамитова К. с призывами к насилию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.3 ст. 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, Хамитов доставлен в департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.

«По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка», — резюмируется в сообщении.

Ранее Хамитов опубликовал видео, в котором призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества.

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