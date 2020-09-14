Платными в Казахстане планируют сделать почти половину дорог в течение шести лет

Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – В ближайшие шесть лет планируется долю платных дорог в Казахстане довести до 45%, заявляет министерство инвестиций и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В ближайшие шесть лет МИИР РК планируется долю платных дорог в Казахстане довести до 45%», — сообщается в информации, опубликованной на официальном сайте МИИР РК.

Согласно документу, долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%, увеличить протяженность дорог I и II технической категории до 60%.

Также, в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на предстоящие шесть лет планируется строительство и реконструкция 11 тыс. км автодорог, капитальный и средний ремонт 11 тыс. км дорог республиканской сети.

Железнодорожный транзит планируется увеличить на 49% с 18 до 26,9 млн тонн, контейнерный транзит — в два раза и довести до 1,6 млн контейнеров в 2025 году. Перевозки пассажиров увеличатся на 35% с 8,1 до 11 млн человек в год.