Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента

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Шымкент. 14 сентября. КазТАГ – Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной программе («Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы», в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 405 718,9; 2020 – 931 478; 2021 – 1 010 340; 2022 – 738 579; 2023 – 752 878», — говорится в проекте бюджетной программы, представленной акиматом Шымкента 11 сентября.

В качестве цели программы указано «Обеспечение деятельности аппарата акима города Шымкент».

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