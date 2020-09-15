«Алматытеплокоммунэнерго» заявило о готовности котельных к отопительному сезону

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Котельные Алматы полностью готовы к отопительному сезону, сообщило ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

«Весь комплекс котельного хозяйства Алматы полностью готов к выработке тепла для города в осенне-зимний период. Капитальный ремонт и иные профилактические работы во всех 83 котельных выполнены на 100%», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что время реконструкционных ремонтно-восстановительных работ в четырех котельных было заменено семь водогрейных котлов, в 10-ти котельных – 19 насосов и четыре дымососа.

«В процессе модернизации в ряде котельных установили 12 новых горелочных устройств, 3 дымовых трубы, 4 регулятора давления природного газа, 9 задвижек диаметром более 200 мм, 12 автоматических блочных фильтров химической водоочистки и иные современные устройства взамен выработавшей свой эксплуатационный срок техники», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, их всей потребляемой Алматы тепловой энергии почти 1/3 часть вырабатывается 83 котельными, в числе которых 9 крупных и 74 малых районных.