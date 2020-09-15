Казахстан с 20 сентября возобновит воздушное сообщение с Кыргызстаном

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Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Казахстан с 20 сентября возобновит воздушное сообщение с Кыргызстаном, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 3 сентября 2020 года, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 сентября 2020 года возобновляются международные полеты в Кыргызстан», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Полеты между Казахстаном и Кыргызстаном будут выполняться авиакомпанией «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Бишкек с частотой два рейса в неделю (вторник, воскресенье).

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим и другие)», — подчеркнули в МИИР.

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