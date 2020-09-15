Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части Казахстана будет определять очередной циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди с грозами, на северо-западе сильные дожди. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал и возможно выпадение града. На северо-западе и крайнем севере РК в ночные и утренние часы местами ожидается туман. Лишь под влиянием отрога антициклона на юго-западе страны сохраняется погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +12+14.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +22+27, ночью +2+7.

В Акмолинской области области днем дождь с грозой, ночью кратковременный дождь. Возможен град, шквал, ветер 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Актюбинской области дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, утром и ночью туман, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +11+16.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20, местами 25 метра в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +4+9.

В Костанайской области дождь с грозой, ночью и утром туман, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Карагандинской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 , порывы 23 метра в секунду. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +10+15.

В Мангистауской области без осадков. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.