Мораторий на здравый смысл?

Подобно поручику Ржевскому, наши чиновники любят не детей, а «сам процесс»

Похоже, все опасения насчет воссоздаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) были не напрасны. В понедельник вечером президент подписал указ о назначении главным по реформам Кайрата Келимбетова. Такой кадровый ход, в принципе, был ожидаем. Уже сам послужной список Кайрата Нематовича автоматически причислял его к «лику» реформаторов». К своим 52 годам он умудрился порулить всеми ведомствами, так или иначе причастными к управлению экономическими процессами и регулированию финансовых потоков. Настоящий ветеран броуновского движения реформации! Этот может не до конца понимать, как надо делать реформы, зато точно знает, как их делать не надо – сам руку прикладывал.

Кайрат Келимбетов. (Фото: Андрей Лунин)

О том, какая ожесточенная борьба шла за эту позицию до вечера 14 сентября, можно только догадываться. Но для амбициозных задач, поставленных в послании Токаева, потребен не просто опытный чиновник и даже не «реформатор от Бога» (на такого Келимбетов уж точно не тянет). Здесь нужен человек, способный поспорить за собственное видение реформ хоть с богом, хоть с чертом, хоть даже с олигархом из списка Forbes, прямо или косвенно контролирующим добрую половину экономики.

Очевидно, что в существующей сегодня чиновничьей обойме такого персонажа нет и быть не может: десятилетия отрицательного отбора сделали свое дело. Зато Келимбетов обладает хотя бы аппаратным весом, позволяющим «продавить» идею, придуманную подчиненными ему креаклами.

Будет хуже, если таковых под рукой у Келимбетова не окажется. Тогда с практически стопроцентной вероятностью мы получим набор красивых, но абсолютно неисполнимых прожектов, на которые сначала бодренько выделят астрономические суммы из бюджета, а потом благополучно забудут – как сегодня забыли о звучавших еще недавно из каждого утюга «корпоративных лидерах», «кластерах», «центрах устойчивого роста» и прочих якобы лучших достижениях «мировой экономической мысли».

В том, что здравая в принципе президентская идея «вовлечь в систему государственного планирования все человеческие ресурсы «в качестве полноценных партнеров на всех этапах: планирования, исполнения, оценки» в наших палестинах мало что даст, не осталось сомнений после объявления о грядущем моратории на набор новых госслужащих. Об этом на днях заявила глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова. По ее словам, пока такая мера вводится до конца нынешнего года, но возможно запрет продлится и в 202-ом. Как это согласуется с президентским посылом о том, что «мы остро нуждаемся в новых кадрах – профессиональных, со свежими взглядами и инициативами», а также о том, что «госслужба не должна превращаться в закрытую касту»?

Да, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу планомерно сокращать армию чиновников. Но свита, как всегда у нас бывает, переиграла короля. Где прикажете брать сотрудников для АСПиРа «со свежими взглядами и инициативами»? Внутри уже существующего бюрократического аппарата они давно уже не водятся, а привлечь свежую кровь извне тоже не получится – мораторий! Больше того, г-жа Жаилганова прямо заявила: в ее ведомстве планируют производить сокращения за счет… вакансий. Вместо того, чтобы заполнять эти самые вакансии профессионалами со свежими взглядами. А числящийся по штатному расписанию балласт вычищать недрожащей рукой. Если называть вещи своими именами, то стоит признать: в АДГС занимаются аккурат тем, от чего предостерегает президент – превращают госслужбу в закрытую касту…

А мы потом удивляемся, почему в стране «крокодил не ловится, не растет кокос»: сокрушаемся ухудшением позиций Казахстана в мировых рейтингах качества образования, здравоохранения, не говоря уже об индексе восприятия коррупции! В случае с этим самым «аспирином» мы рискуем наступить на те же грабли: мозговой центр реформ создан, осталось только найти для него мозги.

К сожалению, исполнители президентских поручений не блещут креативом. В новом Агентстве по стратегическому планированию будут – к гадалке не ходи! – трудиться люди из старого-доброго Министерства нацэкономики и уж конечно — из Международного финансового центра «Астана» — конторы столь же загадочной, сколь и бесполезной. В одном можно не сомневаться: реформаторское гнездо теперь займет подобающее его статусу место в павильонах ЭКСПО, где квартирует МФЦА. Недаром г-н Келимбетов слывет в коридорах власти эстетом, обожающим «красивый антураж». Что до собственно реформ, то они у нас давно превратились в фигуру речи, кочующую по министерским докладам да президентским посланиям. К примеру, разработать закон о промышленной политике с определением приоритетных отраслей предлагал еще Мажит Есенбаев, будучи министром экономики в 2002 году. Почти 20 лет назад из этого ничего не вышло. И пока непонятно, почему должно выйти сейчас.

Скорее всего, опять не выйдет – по одной простой причине: за разработку «конкретных, реалистичных и самое главное – обязательных к исполнению всеми госорганами» реформ будут ответственны ровно те же люди, что всего пару-тройку лет назад по своим должностным обязанностям уже отвечали за это – только под другой крышей. Куда привели страну и всех нас эти горе-реформаторы, никому из нас долго объяснять не надо – ежедневно чувствуем на собственной шкуре. Неужели теперь мы получим ведомство, занимающееся стратегическим клонированием провальных «реформ второй свежести»?!

Так может быть, надо не мораторий на рекрутирование новых чиновников объявлять, а поступить с точностью до наоборот? Кинуть клич по городам и весям: алло, мы ищем таланты! Пусть придут на государеву службу в АСПиР не вчерашние слушатели «ускоренных курсов делового администрирования» где-нибудь в Оклахоме, а битые жизнью бизнесмены малой и средней руки из реального сектора, раскрутившие свои проекты, что называется, с нуля. Вот они-то как раз и обеспечат «конкретные и реалистичные реформы». А премудростям макроэкономики их с готовностью подучат «комбайнеры-теоретики» из многочисленных НИИ и экспертных советов.

Возможно, кому-то такое решение покажется нарочито простым. Но сегодня уже очевидно: одних только не нюхавших пороху «болашакеров» маловато будет, чтобы вытащить страну. «Старые кони» — тоже не вариант, за годы, проведенные «на кормлении», они безнадежно испортили не одну борозду.

…Президент говорит: «Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом». Увы, в нашем случае все поставлено с ног на голову, процесс — то есть, сокращение количества чиновников – это «результат», а не инструмент для достижения реального результата. Послушайте «лучшего друга всех госслужащих» Анар Жаилганову: «Касательно сокращения госаппарата: мы должны выполнить поручение главы государства, но должны сделать это разумно, в рамках закона, и чтобы ни один человек не остался без работы». Вон оно чё, Михалыч! А мы-то грешным делом предполагали несколько иное, простите за каламбур, целеполагание. Не сохранить рабочие места для тысяч чиновников, а обеспечить интересной работой, приносящей достойный доход, миллионы граждан страны. Если и для АСПиРа ведомственные процессы будут главенствовать над общенациональным результатом, то громко объявленные реформы прикажут долго жить, даже не начавшись …

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.