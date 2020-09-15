Т95 млрд планируют привлечь в совместное с россиянами строительство завода в Сарани

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Караганда. 15 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т95 млрд планируют привлечь в совместное с россиянами строительство завода в Сарани, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«В Сарани по соглашению между АО «ГК «Аллюр» и ПАО «Татнефть» от 30 июля будет построен завод по производству шин для удовлетворения спроса казахстанского рынка на шины для легкой техники, с возможностью производства шин для коммерческой техники и автобусов и увеличения локализации автопроизводства. Инвестиции составят Т95 млрд, мощность производства – 3,5 млн штук шин год», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Также в городе планируется запустить проект по производству нового типа автобусов и специальной техники ТОО «QazTehna». Проект мощностью 1600 единиц техники в год оценивается в Т22 млрд инвестиций.

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