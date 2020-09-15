Цены на капусту в Казахстане снизились на 21%, а гречка, морковь и картофель подорожали

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Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цены на социально значимые товары в Казахстане выросли на 4,4%, зато капуста подешевела на 21,4%, сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«С начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%. Основной рост произошел на гречневую крупу, морковь и картофель. По пяти видам социально значимых товаров наблюдается снижение цен. Так, цены на капусту снизились на 21,4%», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что 90% роста цен пришлись на период действия чрезвычайного положения (ЧП).

«90% данного роста, то есть 4,1 процентных пункта, зафиксировано в период введения в стране режима ЧП. Основными причинами этого стали изменение спроса на продукты питания, связанного с карантинными мерами, изменение логистики и транспортировки товаров, дефицит в межсезонье», — отметил он.

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