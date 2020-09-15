Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Восемь школ готовятся реорганизовать в Нур-Султане, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«В соответствии с регламентом предоставления заключений НПП РК «Атамекен» на создание юридических лиц с государственным участием с целью публичного обсуждения размещается запрос о реорганизации следующих государственных организаций начального, основного среднего и общего среднего образования города Нур-Султан: 1) Коммунальное государственное учреждение (КГУ) «Школа-лицей №56 имени Шакарима» акимата города Нур-Султан путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Школа-лицей №56 имени Шакарима» акимата города Нур-Султан (…)», — говорится в сообщении.

Также ожидается реорганизация путем преобразования с КГУ на ГКП на ПХВ школы-гимназии №58 имени Ильяса Жансугурова, школы-лицея №71, школы-гимназии №77, школы-лицея №79, школы-гимназии №80 имени Сакена Сейфуллина, школы-гимназии №83, школы-лицея №84 имени шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна.

«Масштаб деятельности: в пределах административно- территориальных границ города Нур-Султан. Учредитель (акционер) и орган, осуществляющий по отношению к нему функции субъекта права государственной коммунальной собственности – акимат города Нур-Султан», — уточнили в НПП.