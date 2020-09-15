Страны ЕАЭС договорились о маркировке молочной продукции

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о маркировке молочной продукции, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК достиг принципиальных договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности государств-членов. Обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может быть введен запрет на оборот немаркированных товаров, в настоящий момент завершается. Предполагаемые даты внедрения закреплены в проекте постановления правительства Российской Федерации, заявившего о готовности введения маркировки», — сообщили в ЕЭК.

Согласно документу, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения более 28 суток предполагается ввести с 20 января 2021 года. В отношении продукции меньшего срока годности, а также сгущенки, масла, сыра и творога маркировка может быть введена с 1 июля 2021 года. Что касается пахты, йогурта и кефира, то эта продукция может начать маркироваться в обязательном порядке с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное решение по этапам внедрения маркировки будет принято в ноябре.

«Расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальнейшее сокращение «серой» продукции и фальсификата на рынке союза. А это, с учетом социальной значимости молочной продукции, позволит лучше обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан», — заявил член министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 29 марта 2019 года. Соглашение является рамочным документом, определяющим основные правила введения единой маркировки в отношении согласованной группы товаров на территории союза. Одновременно документ определяет порядок введения маркировки: либо на территории всего союза, либо на национальном уровне. Однако это возможно только после рассмотрения советом ЕЭК предложения о введении маркировки на всей территории ЕАЭС и в случае, если советом комиссии не принято единогласного решения о введении маркировки на территории союза, либо на территории двух и более государств-членов при наличии договоренности введения по единым правилам.