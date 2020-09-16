Численность населения Казахстана на 1 августа составила 18,768 млн человек

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Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 августа 2020 года составила 18,768 млн человек, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Численность населения страны на 1 августа 2020г. составила 18767,5 тыс. человек, в том числе городского – 11 049 тыс. (58,9%), сельского – 7718,5 тыс. (41,1%) человек. По сравнению с 1 августа 2019 года численность населения увеличилась на 238,6 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

За январь-июнь сальдо миграции населения отрицательное (-6625 человек): прибыло в Казахстан 412 982 человека, выбыло – 419 607 человека, уточняют статистики.

 

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