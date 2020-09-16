Величина прожиточного минимума в Казахстане в августе составила Т36 077

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Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в августе составила Т36 077, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в Казахстане в августе составила Т36 077. ВПМ в среднем на душу населения, рассчитанная, исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2020 года относительно предыдущего месяца увеличилась на 7,1%», — говорится в сообщении комитета.

Согласно статданным, в структуре продовольственной корзины доля расходов на приобретение мясопродуктов составила 17,1%, молока, сыра и яиц – 10,3%, фруктов и овощей – 14,1%, хлеба и круп – 6,9%.

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