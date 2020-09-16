Минкультуры и спорта РК будет мониторить электронные книги на предмет противоправности

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Министерство культуры и спорта Казахстана будет мониторить электронные книги на предмет противоправности, сообщила глава МКС Актоты Раимкулова.

«Министерство культуры совместно с компетентными органами (будет мониторить – КазТАГ)», — подтвердила Раимкулова, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос депутатов мажилиса в среду.

В частности, депутаты заинтересовались, как обезопасить электронную библиотеку, которую создают на базе Национальной библиотеки, от литературы, угрожающей государственному строю и межнациональному согласию.

Раимкулова отметила, что хакерские атаки на электронную библиотеку не исключены, но заверила, что МКС уже осуществляет мониторинг контента совместно с уполномоченными органами.