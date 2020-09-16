Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Дождливая погода сохранится в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В конце недели по прежнему на погоду Казахстана сохраняет свое влияние циклон из районов Карского моря. Ожидаются дожди, на юге с грозами, на севере, в центре и на востоке страны пройдут сильные дожди, с порывистым ветром, возможно выпадение града и туман. Лишь на западе страны ожидается прекращение осадков», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 17-19 сентября.

В пятницу с вторжением Атлантического антициклона на большей части Казахстана ожидается сухая, относительно теплая погода.