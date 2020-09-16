Алматы. 14 августа. КазТАГ – Ряд домов на несколько часов отключат от холодной воды в Алматы 18 сентября, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«18 сентября с 10.00 до 15.00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Толе би — Айтеке би — Байзакова – Муратбаева», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям.

«На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами», — отметили в сообщении.