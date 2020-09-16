Ерлан Киясов стал вице-министром здравоохранения и главным санврачом Казахстана

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Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Ерлан Киясов стал вице-министром здравоохранения и главным санитарным врачом Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача РК», — говорится в сообщении в среду.

Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Работал санитарным врачом, врачом-эпидемиологом, в структуре Медицинского центра управления делами президента РК — санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя.

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