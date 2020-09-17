Караганда. 17 сентября. КазТАГ – Подозреваемую в создании финансовой пирамиды задержали в Караганде, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что руководителями так называемой «фирмы» являются две женщины 58 лет и 51 года, также 24-летний мужчина. Сотрудники полиции задержали 58-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнили полицейские заявление от 27-летнего жителя Караганды поступило 16 сентября.

«Как объяснил молодой человек, он собирался заняться бизнесом. И в августе прошлого года заявитель вышел на некую фирму, руководители которой обещали быстрые дивиденды от вложений. Якобы, чем они солиднее, тем выше прибыль. Поверив сладкоречивым представителям «крутой» фирмы, молодой человек вложил в многообещающее дело сразу Т9 млн. Получение же дивидендов затянулось почти на год, пока потерпевший не понял, что попал на удочку проходимцев, устроителей очередной финансовой «пирамиды». Стало проблемой вернуть хотя бы те средства, которые он потратил», — сказано в сообщении.

Досудебное расследование начато по статье 190 (мошенничество) УК РК.

«В настоящее время полицейские разыскивают других подозреваемых», — добавили правоохранители.