Чиновникам не удается проверить птицефабрики СКО на наличие птичьего гриппа

Петропавловск. 17 сентября. КазТАГ – Чиновникам не удается проверить птицефабрики Северо-Казахстанской области на наличие птичьего гриппа, передает КазТАГ.

«Согласно Предпринимательскому кодексу, мы даже при сложившейся ситуации не можем заходить на объекты. По информации самих фабрик, падежа птицы у них нет, принимаются меры профилактики. Как только будет объявлен карантин, ситуацию будем мониторить», — сообзщил руководитель областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Марат Ибраев на брифинге в четверг.

По последним данным, вирус высокопатогенного птичьего гриппа H5 зарегистрирован в семи районах СКО –Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, им. Г.Мусрепова, им. М.Жумабаева.

«Карантин будет введен в 10 населенных пунктах в указанных районах. Это означает ограничения на вывоз живой птицы и птицеводческой продукции из карантинной зоны. Карантинные мероприятия – изъятие, вакцинация, разъяснительная работа – будут проводиться в радиусе 8 км от зоны очага», — рассказал руководитель управления ветеринарии СКО БерикАльжанов.

По его словам, вблизи каждого населенного пункта установят три карантинные зоны: зона очага, буферная зона и зона наблюдения.

«В первой зоне будут проводить изъятие больной птицы и вакцинацию, во второй – вакцинацию, в третьей – наблюдение. Карантин будет снят по истечении 21 дня после последнего случая заболевания», — уточнил Альжанов.

Он также сообщил, что на данный момент в СКО от птичьего гриппа погибло порядка 7 тыс. голов птицы разных видов.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в населенных пунктах Тимирязево, Элеваторный Тимирязевского района, селе Чернобаевка района имени Габита Мусрепова, селе Сухорабовка и городе Сергеевка района Шал акына СКО. 17 сентября стало известно, что число пострадавших от птичьего гриппа районов СКО достигло семи. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации.

Ранее в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.