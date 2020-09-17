Птичий грипп в СКО могли занести дикие перелетные птицы – минсельхоз

Петропавловск. 17 сентября. КазТАГ – Птичий грипп в Северо-Казахстанскую область могли занести дикие перелетные птицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Заболевание могло быть занесено на территорию Северо-Казахстанской области дикими перелетными птицами», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в населенных пунктах Тимирязево, Элеваторный Тимирязевского района, селе Чернобаевка района имени Габита Мусрепова, селе Сухорабовка и городе Сергеевка района Шал акына СКО. 17 сентября стало известно, что число пострадавших от птичьего гриппа районов СКО достигло семи. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. Также выяснилось, что чиновникам не удается проверить птицефабрики Северо-Казахстанской области на наличие птичьего грипп. В минсельхозе пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО.

Ранее в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.