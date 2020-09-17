Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Тариф на газ установлен в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В Нур-Султане определен тариф на газ. Если ранее предполагалось установить цену за один кубометр газа Т60, то акиматом совместно с центральными уполномоченными органами в целях экономии была проведена колоссальная работа по снижению тарифа. Таким образом, цена за кубометр газа снижена до Т45», — рассказал аким столицы Алтай Кульгинов в четверг.

Как уточняется, в столице ведутся масштабные работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах.

«К примеру, в ЖМ Железнодорожный проложено 100% распределительных сетей газоснабжения, в Промышленном и Коктале-2 – по 95%, в Коктале-1 – 80%. Данные работы ведутся также в ЖМ Агрогородок, Юго-Восток. Дома в данных жилых массивах, в том числе часть домов в Агрогородке, уже в текущем отопительном сезоне могут отапливаться газом. Для этого жителям необходимо обратиться во фронт-офисы за получением техусловий для подключения домов к газу», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что для жителей частного сектора акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики

«Газификация столицы – исторический проект Елбасы. Из южных регионов в столицу было проложено более 1 тыс. километров газопровода «Сарыарка». Это колоссальная работа, в проект были вложены многомиллиардные средства, которые необходимо со временем возвратить. Газификация позволит не только улучшить экологию, а это благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора. Ведь не нужно будет топить дом каждые несколько часов на протяжении долгих зимних месяцев, думать о качестве и хранении угля. Были случаи, когда отравлялись угарным газом. Все эти вопросы будут сняты. Газ относительно дороже угля, но плюсов гораздо больше, в первую очередь – безопасность и здоровье. Кроме того, в текущем году планируем перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Данный вопрос находится на контроле у Главы государства», – сказал Кульгинов.

Члены общественного совета также отметили, что газификация сделает чище воздух в столице и сократит выброс вредных веществ в атмосферу на 40 тыс. тонн.