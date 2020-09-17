Токаев пригласил нового премьер-министра Японии в Казахстан

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил нового премьер-министра Японии Есихидэ Суге в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Японии Есихидэ Суге в связи с избранием на этот высокий государственный пост», — говорится в сообщении в четверг.

Глава государства пожелал руководителю японского кабмина успехов в его начинаниях, направленных на развитие страны и процветание японского народа, а также дальнейшее повышение авторитета Японии в мировом сообществе.

«Заверяю вас в своей готовности к совместной работе с вами на благо углубления содержательного политического диалога и плодотворного многогранного сотрудничества между Казахстаном и Японией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке», — добавил Токаев.

Как уточнили в Акорде, с целью укрепления сложившегося между двумя странами стратегического партнерства, президент РК пригласил Есихидэ Сугу посетить Казахстан с визитом.

Напомним, 28 августа Синдзо Абэ, занимавший свой пост премьер-министра Японии с 2012 года, ушел в отставку по состоянию здоровья. 16 сентября прежнее японское правительство ушло в отставку.