Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Начаты клинические исследования казахстанской вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности комитета науки МОН РК», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В I фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев.

«В НИИПББ поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов выразил благодарность всем за оказанное доверие. Клинические исследования пройдут в РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» министерства здравоохранения РК и ТОО «Сentre for Clinical Medicine and Resеarch», — резюмируется в сообщении.