Умер известный казахстанский народный депутат Владимир Чернышев

Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Экс-кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1994) и мажилиса парламента Республики Казахстан третьего созыва Виталий Воронов рассказал о кончине своего коллеги Владимира Чернышева.

«16 сентября 2020 года этот мир покинул Чернышев Владимир Васильевич! Истинный народный депутат. «Совесть» Верховного совета КазССР 12-го созыва, как многие его называли. Член контрольной палаты Верховного совета. Депутат Верховного совета РК 1-го (13-го) созыва. Он действительно никогда не сдавался», — написал Воронов на своей странице в Facebook в четверг.

Владимир Чернышев родился 20 июня 1938 года в Кемеровской области РФ. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Карьеру начал с простого рабочего в 1965 году. Затем работал электромонтажником, монтажником конструкций, прорабом треста. С 1964 года – бригадир комплексной бригады строительного управления Промстрой треста Кустанайтяжстрой. В 1990 г. был избран народным депутатом Казахсткой ССР 12-го созыва. Через четыре года стал депутатом Верховного совета РК первого созыва. Являлся членом Коммунистической партии Казахстана, рабочего движения РК, общественного движения «Азамат». В этот период он объявлял две голодовки, выступая против индексации доходов президента и депутатов, на его жизнь покушались, но это лишь закаляло характер мужчины.

Награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», орденом Трудовой славы III степени.