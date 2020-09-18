Препаратные игры

Главному реформатору страны Кайрату Келимбетову стоит начать с разрушения им же созданного

Карагандинская журналистка Ирина Московка подала судебный иск сразу на четыре учреждения – больницу, где проходит лечение, карагандинский облздрав, Минздрав и «СК-Фармация». Первое — больница – при делах постольку-поскольку. Медики лечили Иру, как только могли, и по ее собственным словам, она очень благодарна им за это.

Тем не менее, моя землячка отправилась в суд за ответом на жизненно важный для нее вопрос: кто виноват в том, что молодая, полная сил и творческих замыслов женщина едва не переступила грань жизни и смерти? Впрочем, Ирина, будучи опытным и в хорошем смысле дотошным журналистом, ответ, конечно, знает. И я тоже знаю. Да что я! Каждый, кто хоть раз в жизни так или иначе соприкасался с преступной (другого слова не подобрать!) системой закупа и распределения лекарств в нашей стране, давно в курсе, кто есть ху.

Вот как описал сегодняшнюю схему поступления медикаментов на прилавки владелец частной аптеки в интервью одному из интернет-ресурсов: «Руководитель медучреждения передает в региональное управление здравоохранения заявку на следующий год, тот все обобщает и отправляет в Минздрав. Последний обобщает уже по республике, а затем, составив общую заявку, отправляет в ТОО «СК-Фармация». Этот орган создавали для того, чтобы пресечь зашкаливавшую в сфере тендеров коррупцию. Закупив необходимые стране препараты, он отдает его в регионы. Там местные управления здравоохранения после соответствующих процедур – в медучреждения. Эта сложная схема съедает кучу времени. Заявку, если точка или запятая не там поставлены, министерство может вернуть обратно. «СК-Фармация» в силу того, что у нас бюрократия поставлена на высший уровень, тоже может придраться к чему-то. В этом году лимит препаратов уже исчерпан, семь кругов ада по составлению заявок, отнимая время, а точнее, жизни людей, начался заново…».

С результатом такой «системы ниппель» вся страна совсем недавно столкнулась в полный рост: склады СК-Фармации забиты срочно нужными противоковидными лекарствами, а в больницах и аптеках их – днем с огнем…

…Ире с ее онкологией на ближайшие пять лет прописан конкретный противоопухолевый препарат, не примешь его – тогда возможно все, вплоть до летального исхода. А у Иры – не только «творческие планы», а еще и маленькая дочь. Да и самой для себя вроде бы жить да жить – какие ее годы…

Но в марте, когда уже действовал режим ЧП, ей перестали выдавать нужные таблетки, гарантированные государством в рамках бесплатной медицинской помощи. Вместо них в аптеке онкодиспансера предложили аналог. Однако, к маю кончился и он. Таблетки свои Ира в итоге нашла, но уже за деньги, причем, немалые. А в то самое время, когда она выкладывала деньги за БЕСПЛАТНОЕ и – на минуточку! – ГАРАНТИРОВАННОЕ государством снадобье, Айбатыр Жумагулов, тогда еще руливший СКФ, волне мог подгонять своей гламурной женушке очередную новенькую машинку!

Все-таки, удивительное у нас государство: зачем гарантировать то, чего завтра заведомо не окажется в наличии? Зачем бороться с ввозимой в страну контрабандным путем фармпродукцией, если взамен у тебя – только ажурная конструкция из трех пальцев? Ну, признай честно, что не сдюжил, распусти к чертовой матери эту самую СКФ! А взамен дай возможность медучреждениям вроде Ириного диспансера закупать нужные препараты напрямую. Главное, чтобы маслихат забил нужную сумму в местный бюджет, а акимат вовремя профинансировал эту статью расходов. Вот это и будет по праву называться гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. Все остальное – форменное надувательство, а стало быть – повод обратиться в суд!

А ведь как все заманчиво преподносилось 11 с гаком лет назад, когда у фонда «Самрук-Казына»(под водительством ставшего с недавних пор главным реформатором страны Кайрата Келимбетова) «родилась» дочерняя компания – ТОО «СК – Фармация». Будущее «дочурки» виделось тогда в радужных тонах. Вот как определяло правительственное постановление от 11 февраля 2009 года задачи единого дистрибьютора лекарственных средств: «организация открытых торгов по закупу лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; организация хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями надлежащих дистрибьюторских практик и законодательства Республики Казахстан; организация процессов логистики лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственные медицинские организации; создание информационной системы для интеграции процессов логистики Единого дистрибьютора, заказчика и поставщиков, а также для получения актуальной информации об обороте, товарных остатков».

Задумано, конечно, красиво. А вот как воплощено – это мы видим собственными глазами. Летний кошмар в больницах и аптеках, где просто не было самого элементарного, продемонстрировал истинную цену всех этих «организаций». Зато свою собственную зону комфорта «главные по таблеточкам»» организовали на славу: почти полторы сотни штатных сотрудников СКФ живут, ни в чем себе не отказывая.

Вообще, любое упоминание о едином дистрибьюторе (поставщике, операторе и т.д.) в наших палестинах как-то сразу напрягает. Первоначально призванные «организовать», «оптимизировать», «упростить», они в итоге все только бюрократизируют и усложняют. Больше того, вскоре обычно выясняется, что за всеми этими якобы центростремительными движениями стоят интересы конкретных людей из списка Forbes – тех самых, которые, по выражению президента, «зацементировали» все наиболее прибыльные ниши на рынке.

Вскрыть эти ниши, «поселить» в них реальную конкуренцию – вот сверхзадача всех реформистских новаций, затеваемых сегодня властью. По крайней мере, так должно быть. Стране, как воздух, необходим фронтальный пересмотр правил игры. Те же контрабандисты, нелегально завозящие в страну лекарства и торгующие ими из-под полы, в дни ковидного кошмара сделали для спасения жизней наших сограждан уж точно больше, чем чудо-организаторы из СКФ и их минздравовские кураторы, тянувшие резину с согласовательными процедурами, сертификацией и прочей бюрократической возней. Так легализуйте их деятельность, дайте им возможность – по отдельности или объединившись – работать с заказчиками. Это будет куда полезнее, чем устраивать на них полицейскую охоту и блокировать работу аптек. В конце концов, СКФ выполнила одну из своих программных задач, подняв (или, вернее., приподняв) с пола отечественную фармацевтическую промышленность. Все, мавр может уходить! Дальше должен действовать рынок. Ведь тому же оптовику выгоднее ежедневно поставлять лекарства в больницы и аптеки, имея с этого свой процент, чем дожидаться, когда «единый дистрибютор» пройдет все согласования в Минздраве. Пора убрать государство с лекарственного рынка, сохранив за ним единственно важную функцию – контроль за качеством пилюль. Остальное с успехом отрегулирует та самая «невидимая рука рынка».

Вот с чего следует начать г-ну Келимбетову и той «команде реформаторов», которая, по словам некоторых, у него есть и ждет только отмашки сверху, чтобы ринуться в бой. Верить в это, честно сказать, трудно. Но очень хочется…

…А Ирине Московке – талантливому журналисту и замечательному человеку – остается пожелать здоровья и упорства, которого, впрочем, ей всегда было не занимать. Ира, я верю — ты добьешься справедливости. Мы все в это верим.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.