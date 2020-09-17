Тараз. 17 сентября. КазТАГ – Завод по переработке конопли в лечебных целях хотят построить в Жамбылской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«На территории Жамбылской области расположены более 100 тыс. га дикорастущей конопли. Изучение и применение каннабиса в медицинских целях сейчас неуклонно набирает обороты. Пришло время, взяв для примера успешный опыт других стран, наладить безопасную и эффективную систему, которая позволит использовать каннабис в лечебных целях. Этот проект, несомненно, внесет свой вклад в социально-экономическое развитие региона», — сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в четверг.

Как уточняется, в реализации данного проекта заинтересованы инвесторы. Директор ТОО «Zhana Zhol Holding limited» Александр Ким представил инвестпроект по выращиванию и производстве медицинского каннабиса на территории Жамбылской области. Он рассказал об опыте других стран по обороту каннабиса в промышленных целях.

Отмечается, что компания намерена развивать научно-исследовательские работы, внедрять современные технологии в области культивации и переработки конопли, получать компоненты с дальнейшим использованием для производства лекарственных средств. К тому же местное население будет обеспечено новыми рабочими местами.

«Климатические условия, географическое положение региона дают возможность для изучения и переработки, а также производства, как сырья, так и готовых лекарственных средств», — отметил Александр Ким.

Он предлагает реализовать проект в четыре этапа, в ходе которого будут проведены исследовательские работы, внесены изменения в действующее законодательство страны, сформирован новый кластер экономики.

Сапарбаев указал на важность совместной работы всех заинтересованных сторон.

«Необходимо на первом этапе реализовать пилотный проект. Так мы сможем защититься от рисков. Местным госорганам нужно тесно сотрудничать с министерствами и не затягивать реализацию проекта», — заключил Сапарбаев.