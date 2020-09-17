Задержки поездов в Казахстане возможны из-за ремонта железной дороги

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Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Задержки поездов в Казахстане возможны из-за ремонта железной дороги, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Развитие железнодорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений АО «НК «ҚТЖ». В текущем году капитальному ремонту подвергнут более 400 км железной дороги. При этом, модернизация железнодорожного пути направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, работы начались в апреле текущего года и продолжаются по сей день. На каждом объекте применяются ремонтные поезда, краны, железнодорожные платформы МПД и УСО, путевые машины тяжелого типа и другая техника.

«Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом, национальный перевозчик обращает внимание пассажиров на возможные корректировки в графике движения поездов. На сегодня всего по плану идет капитальный ремонт на 245,9 км пути. Среди них ремонтными работами охвачены такие участки, как Апановка-Аманкарагай-Казанбасы; Кошкентал-Жыланды; Калаш-Бадам; Костаин – Акдала и другие», — резюмирует пресс-служба.

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