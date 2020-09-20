Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Полеты из Казахстана в Россию планируют запустить с периодичностью один раз в неделю, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Для граждан еще четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

«Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (Сеул) – 27 сентября», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в соответствии с решением уполномоченных структур двух государств с 21 сентября 2020 года возобновляются авиарейсы между Казахстаном и Россией.