У Бердибека Сапарбаева правильные планы на канабис

Экономический локомотив Жамбылской области – Чуйская долина

Когда бездна стала всматриваться в Жамбылскую область, ее аким Бердибек Сапарбаев посмотрел на дикорастущую коноплю в Чуйской долине. Намерение главы самого проблемного региона Казахстана по безработице и доходам населения построить завод по переработке канабиса – это хорошая и плохая новость одновременно. Хорошая она потому, что доктор экономических наук Сапарбаев разглядел ценный и обширный хозяйственный ресурс, которого в области на 100 тысяч га. Плохая ее сторона свидетельствует: положение в регионе должно быть просто катастрофическим, раз областное начальство заявило о намерении использовать коноплю в первую очередь в медицинских, а не промышленных целях.

Еще до того, как президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу высадить 2000000000 (два миллиарда) деревьев в ближайшие 5 (пять) лет, мы писали, что при производстве бумаги, например, сырье из конопли на 400% эффективнее, чем древесина. К тому же для выращивания леса, тем более в условиях Казахстана, нужны годы и годы упорного правильно организованного труда, а конопля – растение однолетнее и в Чуйской долине растет сама по себе.

Бердибек Сапарбаев был поставлен на Жамбылскую область внепланово, после дунганского погрома в феврале текущего года. Надо отметить, что Кордайский район, в котором произошли трагические события, имеет самые лучшие по области экономические показатели, во всех остальных социально-экономическая ситуация хуже. Карантины и закрытие границы с Кыргызстаном из-за коронавируса нанесли по хозяйственной жизни региона и доходам жителей удар, который можно сравнить разве что с серийной девальвацией 2015 года.

Жамбылская область является стабильным реципиентом республиканского бюджета. При этом степень коррумпированности настолько системная, что любые объемы социальных трансфертов из Нур-Султана до реальных нуждающихся не доходят, из-за чего рост протестных настроений просто зашкаливающий. В результате регион является сомнительным фаворитом и в этом измерении. Когда механизмы социальной поддержки со стороны государства являются неэффективными, выходом может быть лишь создание рабочих мест. По такому пути и двинулся аким Сапарбаев.

Инвестором проекта по выращиванию и переработке канабиса в медицинских целях выступает ТОО «Zhana Zhol Holding limited». Компания намерена развивать научно-исследовательские работы, внедрять современные технологии в области культивации и переработки конопли, получать компоненты с дальнейшим использованием для производства лекарственных средств. «Необходимо на первом этапе реализовать пилотный проект. Так мы сможем защититься от рисков. Местным госорганам нужно тесно сотрудничать с министерствами и не затягивать реализацию проекта», – указал Бердибек Сапарбаев в ходе брифинга.

Проблема в том, что многие вещи, очевидные на уровне акимата Жамбылской области, в компетенцию региональных властей не входят. В первую очередь речь идет о декриминализации индийской конопли и марихуаны как таковой. В противном случае всегда будет угроза преследований со стороны правоохранительных органов или элементарных провокаций с участием «лекарственных средств». Правительство должно срочно разработать соответствующий законопроект, а парламент его ратифицировать. Сейчас даже интересно, есть ли у кого среди участников праймериз «Нур Отан» в программах тема Чуйской долины и правильного использования конопли.

Декриминализация канабиса – это узловой момент при реализации подобных проектов. Напомним, что в октябре 2002 года в Алматы уже была пресс-конференция, на которой презентовали СП «Переработка конопли в Казахстане». Авторы и реализаторы проекта ­– совместная казахстанско-немецкая компания FESA Textille, где 75% приходилось на долю казахстанских инвесторов. Свое участие заявили берлинская компания TreuHant AG, Европейский банк реконструкции и развития. Бизнес-проект оценивался в $80 млн, а первоначальные вложения должны были окупиться в течение пяти лет, то есть к 2007 году.

Тогда к конопле подходили как к промышленному, а не медицинскому ресурсу. Начинать предполагалось с 5 тыс. га и 1000 сотрудников. Урожайность с пилотного участка оценивалась специалистами в районе 40 тонн с гектара. С площади дикорастущей конопли в 5 тыс. га предполагается получить 5-10 тыс. тонн волокна, 10-20 тыс. тонн легкой древесины и около 1 тыс. тонн масла. На второй фазе проекта, когда в переработку планировалось включить 20 тыс. га, число прямых рабочих мест ожидалось довести до 3000.

Мы не знаем, какую роль в тот раз сыграл фактор отсутствия декриминализации канабиса, но сам момент, что «содержащая наркотическое вещество конопля будет собираться под строгим контролем, и части растения, содержащие наркотики, будут сразу же уничтожены» вовлекал в производственный процесс полицию, а значит увеличивал издержки и проблемы. Чтобы история с заводом «Zhana Zhol Holding limited» не постигла участь СП «Переработка конопли в Казахстане», главные моменты необходимо решать на берегу.

У переработки конопли для медицинских целей огромная ниша на мировом рынке. Одни раковые больные, которым дают препараты на основе тетрагидоканнабинола (для облегчения болей) составляют многочисленный контингент. Использование индийской конопли в качестве медицинского сырья требует куда меньше капитала для инвестиций, чем промышленная переработка на бумагу, канаты и масло. Но без декриминализации канабиса все может заглохнуть, либо превратиться в масштабную кормушку для правоохранительных структур, которые любят бороться с анашой вместо героина или других видов серьезных преступлений.

У потребления марихуаны однозначно имеются побочные эффекты. Считается, что тетрагидроканнабинол (ТГК) убивает не только чуждые для организма клетки вроде раковых, но и слабые клетки. Таким образом, если у человека слабые клетки мозга, то им точно достанется от ТГК. В любом случае марихуана может повредить лишь психическому здоровью человека, но никак не физическому.

Серьезно заниматься переработкой дикорастущей конопли в Чуйской долине следовало еще в те времена, когда было модно говорить о диверсификации экономики, а нефтедолларов в казне имелось много. Однако правящая элита не любит напрягаться в тучные годы, предпочитая дожидаться крепкого пинка Судьбы. Поскольку на Жамбылскую область они посыпались в режиме нон-стоп, тамошние власти первыми осознали очевидные вещи. Но и им без поддержки со стороны общереспубликанского уровня задуманные проекты не воплотить в жизнь.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.