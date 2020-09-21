Банковский рынок Казахстана за август вырос на 1,5%

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Банковский рынок Казахстана за август 2020 года вырос на 1,5%, сообщает Национальный банк.

«Активы казахстанских банков за август выросли на 1,5% или Т445 млрд, до Т29,6 трлн. Деньги в активах банков за август увеличились на 2% или Т801 млрд», — следует из отчета Нацбанка, размещенного на его официальном сайте.

Обязательства банков за август выросли на 1,5%, до Т25,8 трлн. Причем, срочные вклады выросли на 34%, до Т201 млрд.

Капитал банков за август вырос на 1,7%, до Т3,8 трлн.

 

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