Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«21 сентября в Акмолинской области сохранится ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Нур-Султане 21 сентября сохранится ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 21 сентября сохранится ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Атырауской области в понедельник местами ожидается ветер северо-западный15-20 метров в секунду, в Атырау днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма – 80-85%.

«Днем 21 сентября в Актюбинской областиожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 21 сентября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

«21 сентября в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде днем 21 сентября ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 70-75%», — проинформировали в «Казгидромете».

В Костанайской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 21 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Ночью 21 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью 21 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днём порывы 18 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения 90-95%», — уточнили гидрометеорологии.

В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 21 сентября ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 21, ночью 22 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза. Днем 21, 22 сентября местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 21 сентября ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.