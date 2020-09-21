Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международный канал поставки фальшивых банкнот номиналом в 500 евро перекрыт в Казахстане, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов.

«В Казахстане за восемь месяцев 2012 года пресечена деятельность двуз подпольных цехов по производству фальшивых денег, перекрыт международный канал поставки фальшивых банкнот в 500 евро», — сказал Элиманов на онлайн пресс-конференции, в понедельник.

По его словам, за данное преступление осуждены три человека, в том числе, гражданин России.

«Еще одно дело рассматривается в суде. В качестве подсудимого проходит гражданин Грузии, экс-сотрудник грузинской финансовой полиции», — добавил председатель КФМ.

В Алматинской области, по его данным, осужден гражданин Плотников, который на съемной квартире организовал подпольный цех по подделке банкнот номиналом Т5 тыс. и Т10 тыс. Также, осужден фальшивомонетчик Итахуннов, который сбывал поддельные купюры номиналом в Т5 тыс. на сумму Т1 млн.

Также, в Шымкенте выявлен факт сбыта в филиале одного из банков поддельных денежных купюр номиналом 500 евро на общую сумму в 4 тыс. евро. Следствие считает, что это преступление совершено пятью сотрудниками того же банка.

«Уголовное дело находится на стадии завершения», — добавил Элиманов.