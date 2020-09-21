Публикации в СМИ намерено официально сделать поводом для внутренних расследований МВД РК

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Публикации в средствах массовой информации (СМИ) намерено официально сделать поводом для внутренних расследований министерство внутренних дел Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Основаниями для проведения внутренних расследований являются: 1) обращения физических и юридических лиц о фактах совершения работником действия или бездействий, а также незаконного использования своих должностных полномочий; 2) результаты ревизий; 3) публикации в СМИ; 4) сообщения правоохранительного органа, специального государственного органа, суда; 5) факты правонарушений и происшествий», — говорится в проекте правил проведения внутренних расследований в органах внутренних дел (ОВД) Казахстана, представленном МВД.

Целью проведения внутреннего расследования названо в документе выявление причин, характера и обстоятельств совершенного работниками, гражданскими служащими ОВД, виновных действий и/или бездействий, обслуживающими денежные или товарные ценности, а также использующими свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам министра внутренних дел либо его заместителей, уполномоченного руководителя ведомства МВД, территориального органа находящегося в ведении МВД и его ведомства, государственного учреждения, находящегося в ведении МВД и его ведомства «взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя».

«Внутреннее расследование завершается не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о его проведении. В указанный срок не засчитывается время нахождения работника, в отношении которого проводится внутреннее расследование, в отпуске, в командировке или на лечении, а также время его отсутствия на службе по иным уважительным причинам», — сказано в документе.

При этом планируется, что в необходимых случаях на время проведения внутреннего расследования приказом работодателя, работник, в отношении которого проводится внутреннее расследование, будет освобождаться от исполнения его функциональных обязанностей до решения вопроса об ответственности на срок не более одного месяца.

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«При проведении внутреннего расследования принимаются меры к объективному и всестороннему установлению: 1) факта совершения работником виновных действий или бездействий, а также незаконного использования служебного положения; 2) причин и условий, способствовавших совершению работником виновных действий или бездействий, а также незаконного использования служебного положения; 3) характера и размера вреда, причиненного работником в результате совершенных виновных действий или бездействий, а также незаконного использования служебного положения, если эти действия и бездействия дают основания для утраты доверия со стороны работодателя», — отмечается в проекте правил.

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