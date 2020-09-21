Минсельхоз: Почти 1,5 млн доз вакцины от птичьего гриппа выделили с начала 2020 года в СКО

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова – Почти 1,5 млн доз вакцины от птичьего гриппа выделили с начала 2020 года в Северо-Казахстанской области, сообщила вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

«В начале года в Северо-Казахстанскую область было выделено 600 тыс. доз вакцин против птичьего гриппа, что позволило про вакцинировать более 2 млн голов домашней птицы. Дополнительно, как только поступила информация об опасности распространения птичьего гриппа, в Северо-Казахстанской области было выделено еще 873 тыс. доз, что позволяет еще дополнительно провоцировать 3 млн голов», — сказала Исаева на брифинге в понедельник.

Она отметила, что по данным на 1 сентября 2020 года в Северо-Казахстанской области 2,6 млн поголовья птицы содержатся на частных подворьях.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. Северо-Казахстанской области на наличие птичьего грипп. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован в пяти областях Казахстана, однако отмечалось, что птичий грипп подтвержден лишь в трех из них – Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской. Позже выяснилось, что птичий грипп подтвердился и в Павлодарской области.

В середине лета в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.