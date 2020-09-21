Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Ночью 22 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения – 85-90%.

«Днем 22 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%», — сказано в сообщении.

Ночью и утром 22 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 22 сентября ожидается ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«22-23 сентября в Карагандинской области местами ожидается ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Караганде днем 22 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 70-75%», — предупредили синоптики.

В Северо-Казахстанской области во вторник ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 22 сентября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.