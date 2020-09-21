«Субъективным мнением разработчика» назвали в МИИР концепцию с критикой «Атамекена»

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – «Субъективным мнением разработчика» назвали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана концепцию проекта закона «О промышленной политике», в которой содержится критика в адрес национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», передает корреспондент агентства.

«Информация была основана на ошибочной редакции проекта концепции закона «О промышленной политике», которая не рассматривалась и не одобрялась на заседании специально созданной для разработки законопроекта Рабочей группы с участием министерств, НПП «Атамекен» и причастных бизнес ассоциаций. Данная редакция является субъективным мнением разработчика и не представляет официальную позицию министерства. Доработанная концепция будет размещена для публичного обсуждения в ближайшее время. Министерство отмечает, что НПП «Атамекен» является основным нашим партнером при выработке промышленной политики государства», — сообщили в МИИР в понедельник, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

Ранее сообщалось, что создание национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» названо министерством индустрии и инфраструктурного развития существенной проблемой для формирования промышленной политики. Также в МИИР заявили о конкуренции между государственными ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана. Кроме того, из концепции стало известно, что более Т344 млрд потратили из государственного бюджета на создание инфраструктуры всех специальных экономических зон (СЭЗ) Казахстана. Вместе с тем, в ведомстве заявили, что зарубежным брендам одежды торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Казахстане делают скидки, а казахстанские бренды туда не могут попасть из-за высокой стоимости арендных площадей. Также в концепции отмечено, что в Казахстане отсутствуют доступные механизмы компенсации валютных рисков промышленных предприятий. Позже после обращения журналиста, представившегося от лица НПП, концепция пропала с портала открытых нормативно-правовых актов (НПА) на сайте электронного правительства eGov – документ ранее был размещен в разделе МИИР.

Напомним, 15 сентября МИА КазТАГ сообщало, что правительство поручило МИИР до конца октября текущего года разработать и внести в кабмин проект концепции закона «О промышленной политике».