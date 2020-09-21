Т2 трлн превысили финансовые обороты ОПГ в Казахстане

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т2 трлн превысили финансовые обороты организованных преступных групп (ОПГ) в Казахстане, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов.

«За восемь месяцев 2020 года возбуждено 44 уголовных дела по организованной преступности. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими созданы свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили Т2 трлн», — сказал Элиманов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, службой экономических расследований (СЭР) минфина по всем фактам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, еще 28 помещены под стражу, 29 – взяты под домашний арест.

В итоге, количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилась в два раза.

Также, на сегодня СЭР возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины – тяжкие и особо тяжкие преступления. На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба – до Т33 млрд.

Эти факты выявлены во время проведения совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности оперативного мероприятия «стоп-обнал». Основная задача – не допустить выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание денег путем установления всех причастных лиц.

«Мы концентрируемся на этом, потому что, во-первых, при совершении мнимых сделок и обналичивании средств происходит уклонение от уплаты налогов на миллиарды. Во-вторых, обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетные происхождение. В-третьих, это – одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж», — сказал глава КФМ.

Также он заверил, что благодаря комплексным мерам удалось снизить уровень обналичивания по фиктивным счетам-фактур в 2020 году на 38%.

«Этот показатель достигнут впервые за последние пять лет», — отметил Элиманов..

По его словам, оценка размера уровня теневой экономики по официальной статистике – порядка 29% от ВВП.