Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1950,85.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 3,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1648,66 (+0,81), а в британских фунтах – 1508,01 (+2,86).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.