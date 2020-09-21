Сетевые СМИ о переходе государственного управления на новую модель

Кенже ТАТИЛЯ – «Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы» — В своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением главе государства, а его разработки назвал обязательными к исполнению всеми госорганами. Еще одно новшество – создание Высшего президентского совета по реформам, решения которого станут окончательными. Свое видение таких в чем-то неожиданных подвижек в системе государственной власти мы попросили высказать известного эксперта, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея ЧЕБОТАРЕВА.

— Любые реформы способны осуществить только те люди, которые понимают их значимость и непосредственно в них заинтересованы, а не те, кто просто будет выполнять соответствующие поручения руководства. Среди действующих чиновников и парламентариев есть немало людей с серьезным профессиональным опытом и соответствующими качествами. Однако если у них по каким-либо причинам, что называется, «душа не лежит» к проведению тех или иных реформ, то проку от их участия в этом деле не будет. Поэтому необходимо серьезное обновление управленческих кадров на самых разных уровнях посредством привлечения, прежде всего, уже состоявшихся и достаточно успешных людей из сферы бизнеса, неправительственного сектора, экспертной среды и даже оппозиции. Иначе говоря, для проведения реформ требуются именно реформаторы. Консерваторам и равнодушным здесь делать нечего.

Тамара ВААЛЬ – «Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы» — Казахстану грозит тяжелейший кризис, поэтому в стране надо проводить не только экономические, но и политические реформы, заявил председатель союза промышленников и предпринимателей «El Tiregi», представляющий в мажилисе правящую партию «Нур Отан».

«Стране угрожает сильнейший экономический кризис. И чтобы избежать такого сценария необходимы очень серьезные реформы. Нельзя сейчас просто так на это смотреть и думать, что все само по себе как-то утрясется», — заявил Нуржан АЛЬТАЕВ.

По его мнению, опыт прошлых лет и, особенно периода пандемии коронавируса показал неэффективность государственного аппарата.

«Госаппарат не способен провести те реформы, которые необходимы нашей стране. И, чтобы не допустить этой экономической катастрофы, есть только один способ – экономические реформы должны пройти «рука об руку» с политическими реформами. Уже никакие «сперва экономика потом политика» не работает. Ситуация очень запущенная», — подчеркнул депутат.

Альтаев сообщил, что союз El Tiregi провел этим летом «народный мозговой штурм» — серию дискуссий о текущем положении дел в стране и будущем, в которых приняло участие 80 тысяч человек. По их результатам был сформирован пакет реформ, который озвучил союз.

В числе реальных политических реформ, а «не их имитации» Альтаев предлагает вернуться к мажоритарной избирательной системе в парламенте — когда люди голосуют не за какую-то партию, а за конкретного человека, которого они знают и доверяют. В последующем этот человек будут отвечать перед своими избирателями напрямую.

«Почему общественные деятели участвуют в праймериз «Нур Отана»?» — Из 11 тысяч кандидатов на внутрипартийных выборах партии «Нур Отан» около 8 тысяч – самовыдвиженцы. Они по-разному объясняли свое участие в праймериз, обозначая в качестве главной идеи желание поучаствовать в обновлении страны. Vласть выбрала 8 кандидатов из числа общественных деятелей и задала им три одинаковых вопроса – об их мотивах участия, выдвигаемой повестке и отношении к партии.

Сергей СНЕГИРЕВ, зоозащитник — Общество, которое занимается вопросом о защите животных, в котором я принимаю активное участие, посчитало нужным, чтобы я туда выдвигался.

Азиза ШУЖЕЕВА, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана — Моя повестка — это повышение качества жизни казахстанских матерей и детей.

Алия ТУСУПБЕКОВА, руководитель Ассоциации федерации Паратанцев — Хотела бы поднять вопросы спорта, вопросы развития массового вида спорта, школьного спорта, вопросы социально уязвимых слоев населения, вопросы, связанные с людьми с ограниченными возможностями.

Марат ШИБУТОВ, политолог, член Общественного совета Алматы — Во-первых, это просто интересный политический опыт. Во-вторых, проверить систему, насколько она работает и дает ли шанс людям, не состоявшим в партии и не имеющим много денег, продвинуться в этом. Так как большинство маслихата составляют депутаты партии «Нур Отан», также программа, по которой работает акимат связан с «Нур Отаном», я решил, что внесу какие-то изменения в программу и развитие территории города Алматы. Также постараюсь войти в число депутатов маслихата.

Багдат КОДЖАХМЕТОВ, официальный представитель министерства здравоохранения — Для меня нормальное состояние бороться за право быть лучшим. Мне уже 47 лет, отец пятерых детей и двух внучек, за спиной опыт и знания, которые я хочу посвятить служению обществу, стране и будущим поколениям.

Джамиля САДЫКОВА, руководитель общественного фонда «Темекісіз» — Я считаю, что праймериз является прекрасной возможностью, чтобы тебя услышали, как минимум в партии. И как максимум в мажилисе парламента.

Жибек КАРАМАНОВА, юрист, старший партнёр KEREMET Holding — Я считаю, что это возможность для людей, которые болеют за развитие общества, за развитие экономики страны, включая меня.

Зауреш УМИРБАЕВА, член Общественного совета Алматы, председатель Объединения профсоюзов Алматы — Поскольку я возглавляю самое крупное общественное объединение, я обязана участвовать как часть гражданского общества и рассказать о наших взглядах.

Муратбек КЕРЕЙ – «Депутат Казанцев о праймериз Nur Otan: «Есть риск, что в депутаты пройдут популисты»» — Я бы хотел не быть понятым бюрократически, но прежде всего людям, которых интересуют такие вопросы, я бы посоветовал прочесть тяжелый труд из 27 страниц – «Положение о праймериз». Мы развязали «мешок Пандоры». Вы видите, как от полного скептицизма («бла-бла-тусовка») люди пришли к доверию. Люди спрашивают меня, идти ли на праймериз. Я говорю: «Иди». Есть шанс. Но есть и риски. Первый из них – может захлестнуть волна популизма, потому что у нас в Казахстане говорить на тоях по 30 минут то, что можно сказать за одну минуту, любят, да так, что заслушаешься. А потом когда подумаешь, что он сказал? А он сказал: «Здоровья и счастья!» Это риск? Риск, что в депутатский корпус придет… шлак всегда есть. Всегда есть погрешность, которая потом исправляется. Поэтому списки составляются всегда с запасом, потому что если человек не потянул, из запаса выходят люди и заменяют его. И есть риск, что акимы на это дело как-то смогут влиять. С учетом того, что голосовать будут члены партии на первичном этапе, аким во все сотни партийных организаций зайти не сможет. Не реально. А если это происходить, то, Вы понимаете, в партии много людей принципиальных. Есть и приспособленцы, есть и равнодушные. Но есть и принципиальные!

Александра АЛЕХОВА – «Трудности перевода: что стоит за назначением Келимбетова и Жумангарина?» — Выделенные в качестве самостоятельных ведомств Агентства по защите и развитию конкуренции и стратегическому планированию и реформам 14 сентября получили новых руководителей — Серика ЖУМАНГАРИНА и Кайрата КЕЛИМБЕТОВА. Также сформирован состав Высшего совета по реформам.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Кайрат Келимбетов достаточно сильный аппаратчик и своего рода политический тяжеловес. Для выстраивания новой структуры у него есть три ценных качества. Во-первых, он сильный экономист. Во-вторых, имеет свою команду. В-третьих, как мы уже видели, умеет довольно быстро выстраивать новые структуры. Достаточно вспомнить опыт создания при нем Министерства экономики и бюджетного планирования, фонда «Казына». Когда он пришел в администрацию президента и был ее главой в 2008 году, быстро полностью перестроил ее структуру.

О важности отдельного антимонопольного агентства со статусом министерства говорили давно. Так что решение верное. Новый председатель агентства Серик Жумангарин ранее руководил антимонопольным комитетом в составе миннацэкономики. А в последнее время работал министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Кстати, должность министра ЕЭК часто становится трамплином, после нее в составе правительства появилось немало министров. Как под его руководством будет работать агентство в новом статусе, покажет время.

Пока неясно, что вообще имеется в виду под Высшим советом по реформам. Его статус пока не определен, положение не принято. Но судя по обнародованному составу, ожидать чего-то радикального не стоит.

Надо понимать, что экономическая система у нас сложилась достаточно специфично. Нет людей, способных принципиально предложить другой, новый курс. А учитывая роль Казахстана в мировой экономике, провести новый курс в отдельно взятой стране достаточно сложно.

«Трудности перевода: у президента почти нет вариантов для кадровых рокировок» — Данияр АШИМБАЕВ — Что касается пенсионного возраста, в нашей практике специалисты старшего поколения часто работают лучше молодых. Плюс та же проблема, что и с правительством — кем заменить? Вот вы можете сказать, кто бы сейчас стал хорошим акимом Алматы?

У нас есть на примете цепочка плохих, средних и самых слабых руководителей. На фоне Бакытжана Сагинтаева город стал вспоминать о Бауыржане Байбеке с ностальгией. Когда пришел Ахметжан Есимов, город плакал по Имангали Тасмагамбетову. Хотя всего за три месяца до ухода его не ругал только ленивый.

У президента та же проблема — кем заменить? Потому что если новый назначенец окажется хуже предшественника, сразу начнутся вопросы. И это сильно давит

Касым-Жомарт Токаев является президентом чуть больше года. Слишком хорошо госаппарат он не знает, поэтому присматривается, изучает.

Сейчас менять правительство смысла нет, все равно в январе после выборов оно уйдет в отставку.

Да и желающих на это место, как мы видим, не так уж много. А из тех, кто желает стать премьером, далеко не все варианты будут приняты общественностью. Ситуация действительно патовая.

Очевидно, что власть работает плохо, но вариантов решения этой проблемы нет. И мы возвращаемся к тому, с чего начали.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Кайрат Келимбетов – лучшая роль второго плана» — То, что Кайрат КЕЛИМБЕТОВ занял кресло председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам породило в обществе шутки и возгласы типа «Шо, опять?!». Даже те, кто робко поверил в то, что власть может реформировать хотя бы экономическую сторону жизни, разочарованно развел руками. Но ведь для чего-то Акорда пошла на этот шаг, причем, представив это, как великое достижение. Какой подвох кроется в обозримом будущем?

Вообще, можно смело сказать, что Казахстан вернулся в конец 90-х – вместе с АСПИР вытряхнули из шкафа еще один старый клон Высшего Экономического Совета — Высший президентский совет по реформам – «для рассмотрения и утверждения наиболее важных предложений по реформам, инициируемым Агентством и другими государственными органами».

Состав этого Совета – как старый и уже несмешной анекдот. В него вошли премьер МАМИН, руководитель АП КОШАНОВ, председатель Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ, сам КЕЛИМБЕТОВ, секретарь Совбеза ИСЕКЕШЕВ и кое-кто другой. Изюминкой на этом торте оказался Тимур КУЛИБАЕВ (в качестве председателя НПП «Атамекен»). Председателем Совета стал сам ТОКАЕВ, а его замом – ЧАКРАБАРТИ, о котором «exclusive.kz» упоминал, как о советнике сразу двух президентов – Казахстана и Узбекистана. Его роль, по всей видимости, будет заключаться в упомянутом выше «алюкобонде» и «прозрачных дверях».

«Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил президент РК Токаев?» — Реализация поручения Касым-Жомарта ТОКАЕВА о переходе государственного управления на новую модель, скорее всего, упрется в неспособность нынешней системы меняться. То есть, формально косметические изменения будут произведены – сократят кадры, введут новую систему оплаты труда и т.п. – но, по сути, стагнация госаппарата продолжится. Об этом свидетельствует, к примеру, непотопляемость ряда персонажей казахстанского истеблишмента. Причем эти персонажи в клановых кругах современной управленческой элиты воспринимаются как продолжатели «курса Елбасы» и позиционируют себя так же.

Наиболее ярким представителем так называемой новой волны управленцев, которые должны стойко продолжать дело Первого Президента, считается Бауыржан БАЙБЕК. Примечательно, что он присутствует в раскладах на кандидатуру нового премьер-министра взамен Аскара МАМИНА, который, согласно законодательству, подаст в отставку после выборов в мажилис. То есть, Байбек относится к когорте непотопляемых. И его ближайшее окружение, преимущественно сложившееся в период, когда сын одноклассника президента возглавлял в Алматы, всячески старается поддерживать этот имидж. Более того, распространяются слухи, будто пост премьер-министра – это всего лишь очередная ступень к главной должности в стране. Вот такие претензии.

Подведем итог. Байбек и ему подобные члены правящего класса Казахстана – это, своего рода, маркер: будут ли анонсированные президентом изменения системы госуправления реальными и глубокими, или легкой косметикой без евроремонта.

Петр СВОИК – «Верховные реформаторы Казахстана: старые задачи по-новому?» — Кто проваливает реформы. И здесь мы сразу рискуем споткнуться о сформированное в соцсетях (а где ему еще и формироваться в наше виртуальное время?) общественное мнение, выказывающее неверие в реформаторский потенциал всего Высшего совета и, особенно, Кайрата КЕЛИМБЕТОВА, только что назначенного руководителем вновь созданного Агентства по стратегическому планированию и реформам. Дескать, и Агентство такое уже было, и возглавлял его, как раз на переломе нового века и тысячелетия, то же К. Келимбетов. В промежуточные же два десятилетия Кайрат Нематович успел позанимать целый ряд самых значимых постов, кроме, разве что, премьера и президента, везде выдвигал «прорывные» инициативы и нигде не добился успеха.

Впрочем, чтобы на сводить все к персоналиям, заметим: Высший совет по реформам при президенте – он ведь тоже уже был. Причем не двадцать, а всего пять лет назад и … оказался не слишком успешным. Тогда этот созданный первым президентом НАЗАРБАЕВЫМ орган назывался Национальной комиссией по модернизации, а если любители точных формулировок скажут нам, что это было совсем другое, обратимся к высшему авторитету – действующему главе государства.

Вот то, с чего Касым-Жомарт Токаев начал свое первое Послание народу – 2 сентября 2019 года. «Я непременно исполню обещания, данные народу», – сказал он. Имея в виду свою Программу на выигранных им весной того года президентских выборах, стрежнем которой было продолжение политики Елбасы. И сразу далее: «В нашей работе следует исходить из необходимости полной реализации Пяти институциональных реформ и Плана нации, разработанных Елбасы. Следует возобновить работу созданной им Национальной комиссии по модернизации». Чего тут непонятного?

До полной реализации дело не дошло, желающие могут сами убедиться в этом, открыв в Интернете «План нации – сто конкретных шагов» и самостоятельно «открыжить» выполненные, недовыполненные и просто не выполненные пункты. Соответственно, недоделанную работу, тем более не какого-то ведомственного или даже правительственного уровня, а целый План Нации, надо доделывать, а кому и доделывать, если не тем, кто начал?

Излишне торопливые могли бы воскликнуть: но ведь второй президент свое заявленное в первом Послании намерение не реализовал: Национальная комиссия по модернизации воссоздана не была и работу не возобновила. А что же такое, по-вашему, созданный президентом Высший совет по реформам, если не та же Национальная комиссия, только под другим названием, но с теми же задачами и всего лишь в слегка обновленном кадровом составе? А насчет того, как в рамках продолжения политики Елбасы называть новый-старый орган, главе государства виднее. По-новому даже лучше, ведь не стоит слишком уж акцентировать недоделанную Национальной комиссией работу и не до конца пройденные «Сто шагов».

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