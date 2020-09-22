Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Отопительный сезон начался раньше срока из-за резкого похолодания в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Раньше срока стартовал отопительный сезон. В первую очередь к отоплению начали подключать социальные объекты: тепло уже получили почти 50% детских садов, 25% объектов здравоохранения, ведутся работы по подключению объектов образования, культуры. В том числе, проводятся работы по подключению к отоплению многоквартирных жилых комплексов. На объекты получены паспорта готовности, определены источники подключения к отоплению новых объектов», — говорится в сообщении во вторник.

Начало отопительного сезона раньше срока власти города объяснили резким похолоданием.

«Для жителей частного сектора уголь реализуют на 11 точках в разных частях города. На складах топлива имеется в достаточном объеме. Подробную информацию о ценах, видах и количестве угля в тупиках можно узнать по номеру горячей линии «109». Кроме того, продолжаются работы по газификации жилых массивов», — заверили в горакимате.