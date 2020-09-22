Провести мероприятия в память о голодоморе казахов поручил к 30-летию Независимости Токаев

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Провести мероприятия в память о голодоморе казахов поручил к 30-летию Независимости Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана принял государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию государственного секретаря о проводимых в условиях глобальной пандемии содержательных мероприятиях, посвященных 175-летию великого Абая, 1150-летию аль-Фараби, 750-летию Золотой Орды (Ұлық Ұлыс) и 2200-летию культурной столицы СНГ в текущем году – города Шымкента. Глава государства обратил особое внимание на подготовку празднования в следующем году 30-летия Независимости. Должны быть приняты мероприятия в память о голодоморе казахов, перед государственной комиссией поставлена задача по полной реабилитации жертв политических репрессий», — говорится в сообщении во вторник.

Наряду с этим госсекретарь доложил о предложениях по переходу казахского языка на латиницу и повышению его функционального статуса, а также о необходимости продолжения программы «Рухани жаңғыру» в качестве программы национального возрождения.

«Касым-Жомарт Токаев поручил Крымбеку Кушербаеву взять на контроль работу центральных и местных исполнительных органов по реализации положений своего послания народу Казахстана в части решения социальных вопросов», — добавили в Акорде.