Антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Китая введут в ЕАЭС на пять лет

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Китая введут в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на пять лет, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК 22 сентября приняла решение ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР сроком на пять лет», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточнили в ЕЭК, антидемпинговая пошлина составит 16,18% для поставок алюминиевой лены, произведенной в Азербайджане, и 13,14% – в Китае.

«Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности ЕАЭС – а сегодня это семь предприятий – при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка», — сказал член министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснется продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок.

«Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато 7 мая 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Расследование показало наличие демпингового импорта и причиненного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС», — сказано в сообщении.