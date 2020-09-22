Выездной туризм в Казахстане просядет в 2020 году в четыре раза

Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане выездной туризм в 2020 году просядет более чем в четыре раза, прогнозирует министерство культуры и спорта (МКС) РК.

«Прогнозируется (по итогам 2020 года – КазТАГ) снижение активности сферы выездного туризма более чем в четыре раза», — ответили в МКС на запрос КазТАГ во вторник.

Согласно информации администратора системы гарантирования прав граждан — корпоративного фонда (КФ) «Туристік Қамқор», за 2019 год субъектами системы было оформлено 395 111 туристских путевок, за восемь месяцев 2020 года — 51 864 путевки. За сентябрь и октябрь 2020 года ожидается вылет 36 724 человек по туристским путевкам, следует из ответа МКС.

И не по каждой из этих 88,6 тыс. путевок туристы полетят.

«По предварительным данным, туроператорами в сфере выездного туризма ведется работа по переносу сроков путешествия или возврату средств за ранее оформленные путевки», — говорится в информации.