Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Госорганы не заинтересованы в защите прав потребителей, заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«В государственную систему защиты прав потребителей входят 19 центральных и 17 местных исполнительных органов. Согласно реестру, государственные органы совместно с субъектами квазигосударственного сектора в сфере образования, здравоохранения, ветеринарии, ЖКХ, связи и другими оказывают физическим лицам всего 574 услуги. При этом ни у одного участника системы нет фокуса на интересы потребителей. Поэтому отмечается низкий уровень защиты потребителей, искаженная статистика и слабая заинтересованность работы над повторяющимися ошибками», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что степень неудовлетворенности потребителей остается стабильно высокой.

«Статистика показывает, что степень неудовлетворенности потребителя остается на стабильно высоком уровне, вопросы, беспокоящие потребителей в целом, повторяются из года в год, это сфера ЖКХ, розничной торговли, медицинских услуг, а также транспорта. В 2017 году в госорганы поступило 23 тыс. обращений, в 2018 – более 21 тыс., а в 2019 – почти 30 тыс. В текущем году только в Комитет по защите прав потребителей уже поступило порядка 8 тыс. обращений, при этом целостная статистика сформируется только в конце года», — добавил он.