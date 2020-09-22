Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1909,35.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 21,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1624,47 (-13,71), а в британских фунтах – 1489,48 (-13,73).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.