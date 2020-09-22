Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Погода без осадков во вторник ожидается лишь на юге и западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана сохраняет влияние Северо-Западный циклон, с которым пройдут дожди, местами с грозами, лишь на юге и западе страны – погода без осадков. На большей части РК ожидается усиление ветра, на севере и юго-востоке – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +10+12.

В Алматы малооблачно. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +22+24.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20+22.

В Акмолинской области днем дождь, ночью местами осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Жамбылской области ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается туман, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Актюбинской области местами небольшие осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Костанайской области днем дождь, ночью местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром ожидается туман. Днем +7+12 (на юге +15), ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области днем местами дождь, ночью местами небольшие осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15 (на западе +7), ночью +1+6.

В Павлодарской области днем небольшие осадки, ночью местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-25 метров в секунду. Днем +11+16 (на западе +8), ночью +4+9.

В Карагандинской области местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-25 метров в секунду, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +8+13 (на юге +16+21), ночью +4+9.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области днем местами небольшие осадки, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области ночью местами небольшие осадки, возможна гроза, ночью ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17 (на юге +20), ночью +5+10 (на северо-востоке +2).

В Туркестанской области ночью местами дождь, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Алматинской области без осадков. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Мангистауской области тоже осадков не ожидается. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Атырауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — уточнили синоптики.