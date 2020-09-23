Менее 20% медработников получили обещанные Токаевым выплаты – депутат

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Менее 20% заболевших коронавирусом медицинских работников получили обещанные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выплаты, сообщила депутат мажилиса Зауреш Аманжолова.

«Как известно, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 30 марта 2020 года на заседании государственной комиссии по обеспечении режима чрезвычайного положения поручил оказать финансовую поддержку медицинским работникам в случае их заболевания COVID-19 в размере Т2 млн, а в случаях их смерти компенсации их семьям в размере Т10 млн. По данным министерства здравоохранения по состоянию на 22 сентября 2020 года коронавирусом заболело 12 тыс. 830 медицинских работников, при этом, согласно ежедневного мониторинга минтруда, на эту же дату от министерства здравоохранения поступило всего 2475 заявок что составляет 19% от числа заболевших, а единовременную социальную выплату получили только 1830 человек или 14,3% от общей численности заболевших», — сказала Аманжолова на заседании мажилиса в среду.

При этом она отметила, что компенсацию, обещанную в случае смерти медицинского работника, получили только 25 из 197 получателей.

«Гораздо хуже обстоит картина по выплатам семьям умерших медицинских работников. Умерло 197 медицинских работников, к сожалению. От минздрава поступило только 38 заявок на выплату что составляет 19%, а выплаты произведены всего 25 получателям или 12% от общей численности умерших», — подчеркнула она.

При этом депутат попросила премьер-министра РК Аскара Мамина взять вопрос выплат медицинским работникам на свой личный контроль.

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие — в размере пяти МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов заявил о том, что выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно.

24 августа заявила страховая компания «Евразия» заявила, что положенные страховые выплаты государственной поддержки одобрены только 776 медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это всего 9% медработников РК.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, поручил «при ближайшем уточнении бюджета выделить Т150 млрд на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие».